Oud-biatleet Florian Lipowitz wordt prof bij BORA-hansgrohe

Florian Lipowitz heeft een profcontract getekend bij BORA-hansgrohe. Dat heeft de ploeg bekendgemaakt. De Duitser liep dit jaar al stage bij de Duitse WorldTour formatie en staat op dit moment onder contract bij het continentale Tirol KTM. Lipowitz heeft een verleden in het biatlon.

De 22-jarige renner kijkt uit naar zijn toekomst bij de ploeg. “Ik ben blij dat ik volgend jaar het shirt van BORA-hansgrohe mag dragen. Als stagiair heb ik al veel geleerd bij de ploeg. Ik ben nu nog gemotiveerder om deze kans te pakken en de ploeg zo goed mogelijk te ondersteunen”, aldus Lipowitz.

Manager Ralph Denk ziet veel potentie in de jonge renner. “Florian heeft een grote motor en vorig jaar kwam hij al op onze radar. Toen wilden we hem nog wat meer ervaring op laten doen in koers. Bij onze parter Tirol KTM heeft hij een mooi programma kunnen afwerken, maar door gezondheidsproblemen kende hij een moeilijk seizoen. Toch hebben we hem de kans gegeven als stagiar en heeft hij ons overtuigd”, zegt de 48-jarige Duitser.

De oud-biatleet staat bekend als een goede klimmer. In 2021 eindigde hij als veertiende in de Tour de l’Avenir en dit jaar werd hij bij de profs 25e in the Tour of the Alps.