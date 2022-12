Otto van Zanden maakt vanuit opleidingsploeg de stap naar ABLOC CT

Otto van Zanden rijdt in 2023 voor ABLOC CT. De 18-jarige Nederlander komt over van de opleidingsploeg van het conti-team van Paul Tabak: Streetjump-ABLOC Development.

De jonge Van Zanden werd dit jaar in dienst van Streetjump-ABLOC Development vijfde in de Bergomloop Simpelveld, wat ook meteen zijn beste uitslag was. Verder eindigde hij als elfde in de Ronde van Hoogerheide, zestiende in de juniorenversie van de Arno Wallaard Memorial en werd hij twintigste in de Ronde des Vallées Juniors, een rittenkoers in Frankrijk.

De ‘nieuwe’ ploeg van Van Zanden, ABLOC CT, wist zich eerder al te versterken met Martijn Rasenberg, Frank van den Broek, Jelle Johannink en Maxime Duba. Daarnaast besloot de ploeg de contracten te verlengen van Stijn Appel, Lars Loohuis, Meindert Weulink en Mike Schuch.