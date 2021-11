Óscar Sevilla weet van geen ophouden: “Ik wil Valverde niet alleen laten”

Óscar Sevilla reageert met een lach als hem gevraagd wordt over zijn contractverlenging bij het Colombiaanse Team Medellín. “Ik wil Alejandro Valverde niet alleen laten”, grapt de 45-jarige Spanjaard, die net als de 41-jarige Valverde nog een jaar doorgaat.

“We zijn vergelijkbaar als het om wielrennen gaat. We voelen dezelfde passie en liefde voor fietsen, en we hebben echt plezier in wat we doen”, aldus Sevilla. “Alejandro verbaast mij niet meer. Hij heeft geweldige kwaliteiten en hij heeft zijn hele carrière laten zien dat hij allerlei soorten wedstrijden kan winnen. Passie en enthousiasme tijdens het trainen zijn daarvoor de sleutel. En het is moeilijk om het wielrennen te verlaten als je ervan geniet.”

“Maar ik ga door vanwege mijn liefde voor wielrennen, het verlangen om te trainen en te koersen, en zelfs de uitdaging om te blijven winnen”, vertelt hij aan EFE. “Ik heb besloten om nog een jaar door te gaan, omdat ik nog enthousiast ben en hoop te kunnen winnen. Waarom niet? Ik kan ook een bijdrage leveren aan de jongsten, dat is voor mij ook een belangrijke reden.”

Het Spaanse wielrennen

Volgens Sevilla speelt Valverde een belangrijke rol in het Spaanse wielrennen. “Hij rijdt alleen nog maar om te winnen en daarvoor is hij een voorbeeld, maar hij is wel op weg naar de uitgang”, vindt de oud-prof van onder meer Kelme, Phonak en T-Mobile.

“Mikel Landa spreekt nog wel een woordje mee. Enric Mas heeft het al goed gedaan, maar iedereen verwacht dat hij wint, maar dat is niet makkelijk. En je moet vertrouwen op jonge renners, zoals Juan Ayuso en Carlos Rodríguez. Ik denk dat er een generatie aankomt die ons over drie of vier jaar zal laten dromen.”

De laatste jaren ziet Sevilla dat het wielrennen veranderd is. “Het is spannend, leuk en met veel jonge renners die al meedoen in de grote koersen. En ze wachten niet zo lang als vroeger. We hebben veel aanvallen ver van de finish gezien, in een sport die juist veranderd is in de richting van technologie en controle. De improvisatie van de renners ontbreekt soms nog. Maar er is zonder twijfel veel talent.”