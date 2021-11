Oscar Sevilla koerst ook komend seizoen voor Team Medellín

Oscar Sevilla heeft bevestigd dat hij nog een seizoen langer doorgaat bij Team Medellín. Voor de 45-jarige Spaanse klimmer, pas geleden nog tweede in de etappekoers Clásico RCN achter zijn ploegmaat Fabio Duarte, wordt het zijn zesde jaar bij de Colombiaanse continentale ploeg.

Sevilla heeft reeds een lange carrière achter de rug die teruggaat tot 1998. Als laatstejaars belofte mocht de Spaanse klimmer debuteren bij Kelme-Costa Blanca, waarvoor hij zes seizoenen zou koersen. In 1999 boekte hij zijn eerste profoverwinning in de Ronde van Romandië, twee jaar later was hij in de Tour de France zevende en de beste jongere. Datzelfde jaar werd hij tweede in de Vuelta a España. Een jaar later was hij vierde in de Vuelta.

In 2004 verkaste Sevilla naar Phonak en in 2005 naar T-Mobile. Bij die ploeg werd hij ontslagen in 2006, vanwege vermeende betrokkenheid bij het Spaanse dopingschandaal rond dokter Fuentes. In 2007 werd hij opgevist door Relax-GAM en voor die ploeg won hij een etappe in de Ronde van Catalonië en een rit en het eindklassement in de Route d’Occitanie. Nadien kwam de Spaanse klimmer voor meerdere ploegen in het continentale circuit uit.

Sinds 2017 koest Sevilla voor zijn huidige ploeg, het Colombiaanse continentale Team Medellín. Met die ploeg won hij de Ronde van Madrid in 2017, de Vuelta a San Juan in 2018 en de Vuelta a Chiloe in 2019. Ook afgelopen seizoen pakte hij zijn overwinningen mee. Zo won hij etappes in zowel de Vuelta al Táchira, de Vuelta a Colombia, de Vuelta a Antioquia en de Clásica de Guayaquil. Eind vorige maand werd hij tweede in de Clásico RCN.

#ATENCIÓN 🚨@oscarsevilla76 ha confirmado que continúa un año más con el equipo. Su gran nivel, experiencia y clase seguirán estando de nuestro lado. Qué alegría contar con un fuera de serie como vos, macho llevando el nombre de Medellín por el mundo 💯#VivaMedellín 💙 pic.twitter.com/OkI1Y33GG1 — Team Medellín (@team_medellin) November 5, 2021