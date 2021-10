Óscar Sevilla nog altijd kansrijk in Clásico RCN

Wielerflits Kort

Wie wint later vandaag de 61ste editie van de Clásico RCN, een van de grootste meerdaagse wielerwedstrijden in Zuid-Amerika? Met nog één etappe te gaan zijn er nog vier kanshebbers voor de eindzege: Wilson Peña, Aldemar Reyes en oude bekenden Fabio Duarte en Óscar Sevilla.

De organisatie van de Clásico RCN lijkt zich te kunnen opmaken voor een nagelbijtende apotheose in Buenaventura, Colombia, waar de renners nog een vlakke slottijdrit van 19,6 kilometer krijgen voorgeschoteld. Wilson Peña hoopt de leiderstrui te verdedigen, maar zijn voorsprong op nummer twee Duarte is amper twee seconden. De inmiddels 35-jarige Duarte kennen we nog van zijn wereldtitel bij de beloften in 2008 (in Varese) en zijn avonturen in Europa.

De grootste kandidaat voor de eindzege is misschien wel de 45-jarige Óscar Sevilla. De Spanjaard, die sinds 2012 ook in het bezit is van een Colombiaanse nationaliteit, hoeft maar 25 seconden goed te maken en is in het Zuid-Amerikaanse circuit al jaren een van de betere tijdrijders. Ook Reyes (ex-Manzana Postobon) is nog niet helemaal uitgeschakeld voor de eindoverwinning. Reyes heeft na acht etappes een achterstand van 54 seconden.

In de voorlopige top-10 komen we ook de namen van Darwin Atapuma (ex-BMC, UAE Emirates en Cofidis), Juan Pablo Suárez en Robinson Chalapud tegen. De Clásico RCN wordt sinds 1961 jaarlijks georganiseerd. Bekende renners als Luis Herrera, Fabio Parra, Álvaro Mejía, Félix Cárdenas en Hernán Buenahora wisten de wedstrijd in het verleden al te winnen. Sevilla is (nu nog) een viervoudig winnaar, na zeges in 2008, 2012, 2016 en 2019.