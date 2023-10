maandag 9 oktober 2023 om 09:00

Jesper Rasch zorgt voor Nederlands succes op slotdag Tour of Hainan, Óscar Sevilla (47) eindwinnaar

Jesper Rasch heeft zijn eerste profzege beet. De Nederlander van ABLOC CT won de vijfde en laatste etappe van de Tour of Hainan (2.Pro) in een massasprint. De 47-jarige Óscar Sevilla kroonde zich tot eindwinnaar.

De slotrit van de Tour of Hainan ging van Changjiang naar Sanya. Op de route lagen enkele (korte) hellingen, maar de laatste 25 kilometer waren voornamelijk in dalende lijn. Hoewel de voorsprong van Óscar Sevilla op naaste belager Sebastian Berwick slechts één seconde was, leek de 47-jarige Spanjaard een goede kans te maken op de eindzege. De sprinters roken dan weer hun kans op dagsucces.

En inderdaad, de wedstrijd zou eindigen in een massasprint. Daarvoor was er nog wel lange tijd een kopgroep van acht met onder meer Luuk Herben (ABLOC CT) en Chris Froome. Zij werden in de finale teruggepakt, waarna er nog even een drietal voorop reed met daarbij Adne van Engelen. In de laatste tien kilometer riep het peloton ook hen echter tot de orde.

Rasch de dagzege, Sevilla het klassement

In de sprint die volgde was Jesper Rasch te snel voor Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech) en de winnaar van zondag, Nicolas Dalla Valle (Corratec-Selle Italia). Rasch won in zijn carrière al meerdere .2-koersen, maar dit is voor het eerst dat de sprinter een wedstrijd van hoger niveau op zijn naam schrijft.

De eindzege ging ondertussen naar Óscar Sevilla. De veteraan van Medellín-EPM eindigde op de slotdag in het peloton en behield zo de leiding in het algemeen klassement.