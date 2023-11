dinsdag 28 november 2023 om 14:34

Oscar Sevilla (47) weet van geen ophouden: Spanjaard gaat nog een jaar door

Óscar Sevilla mag dan al 47 jaar oud zijn, de Spanjaard is zeker nog niet van plan om zijn fiets aan de wilgen te hangen. De oud-renner van onder meer Kelme en T-Mobile plakt er in dienst van het continentale Team Medellín-EPM nog een 26ste(!) wielerseizoen aan vast.

Voor het begin van zijn (prof)carrière moeten we 25 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1998, toen Sevilla zijn debuut maakte voor Kelme-Costa Blanca. Sevilla groeide al snel uit tot een van de betere klimmers in het Europese wielerpeloton. Zo werd hij in 2001 tweede in de Vuelta a España en zevende in de Tour de France. In de Tour van 2001 won hij bovendien ook de witte jongerentrui.

De carrière van Sevilla kreeg in 2006 echter wel een flinke knauw, aangezien hij werd geschorst vanwege zijn betrokkenheid bij de Spaanse dopingzaak Operación Puerto, met dokter Eufemiano Fuentes als de grote spil in het dopingschandaal. Sevilla keerde na zijn schorsing weer terug in het peloton, maar kreeg nooit meer een kans bij een topploeg. De Spanjaard begon vervolgens een lange zwerftocht langs bescheiden en exotische continentale teams.

Succesvol 2023

Het werd echter wel een zeer succesvolle ‘zwerftocht’, want Sevilla boekt vandaag de dag – ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd – nog altijd de nodige mooie resultaten. Zo was hij afgelopen seizoen succesvol in onder meer de Vuelta Bantrab, Tour of the Gila, Tour de Panamá en de Clásico RCN. Zijn grootste overwinning boekte hij echter op de valreep met eindwinst in de Tour of Hainan (2.Pro), voor onder meer Ben Hermans en Valerio Conti.

Sevilla is met andere woorden nog altijd zeer succesvol en is dan ook nog niet van plan om af te zwaaien. “Ik ben nu alweer begonnen met trainen na een korte rustperiode”, laat hij weten aan Revista Mundo Ciclístico. “Ik denk nu al aan het nieuwe seizoen. Ik geniet nog altijd van de wielersport en ik hoop ook volgend jaar weer een goed seizoen te draaien. Het zal moeilijk worden om 2023 te evenaren, aangezien ik kan terugkijken op een zeer succesvol seizoen.”​