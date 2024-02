vrijdag 9 februari 2024 om 09:14

Óscar Sevilla (47) moet Tour Colombia in kansrijke positie verlaten na zware crash

Óscar Sevilla stond er zeer goed voor na drie dagen in de Tour Colombia, maar de inmiddels 47-jarige Spanjaard heeft de ronde moeten verlaten na een valpartij. Sevilla heeft namelijk breuken opgelopen in zijn linkersleutelbeen en in zijn ribbenboog.

De valpartij gebeurde in de diepe finale van de lastige derde etappe naar Tunja. De overwinning ging naar nationaal kampioen Alejandro Osorio, maar in een groepje daarachter kwam Sevilla in het gedrang in de sprint. “Met nog 500 meter te gaan was Óscar betrokken bij een val met meerdere renners, en daarbij kwam hij in aanraking met de hekken”, laat zijn ploeg Medellín weten.

Omdat Sevilla in de laatste drie kilometer ten val kwam, werd hij in dezelfde tijd gezet als het groepje waarin hij op dat moment reed. Hij verloor op die manier ‘maar’ elf seconden in het klassement. Daardoor zakte hij wel naar de derde plaats in dat klassement, maar deed hij nog wel mee om de eindzege.

Het bleek allemaal niet meer nodig, want bij onderzoek in het ziekenhuis werden breuken in het sleutelbeen en de ribbenboog geconstateerd. Ook waren er hechtingen nodig in zijn gezicht en zijn schouder, maar een operatie was niet nodig voor Sevilla.