Óscar Sevilla (46) plakt er nog een jaar aan vast bij Team Medellin-EPM

Óscar Sevilla zal ook in 2023 blijven koersen. De 46-jarige Spanjaard, die in 1998 prof werd bij Kelme-Costa Blanca, heeft zijn contract bij Team Medellin-EPM met één jaar verlengd. Dat laat de ploeg weten via sociale media.

“Ik heb voor een extra jaar bijgetekend bij het Medellin-team om te blijven koersen”, zegt Sevilla in een bijgevoegde videoboodschap. “Ik ben blij dat ik het avontuur kan voortzetten binnen deze familie, dit geweldige team dat elk jaar groeit. Als alles goed gaat, wordt de Vuelta a San Juan mijn eerste koers van het seizoen.” De Vuelta a San Juan duurt van 22 tot en met 29 januari.

Sevilla, de nummer twee van de Vuelta a España 2001, rijdt al sinds 2017 voor Medellin. In zijn zes jaar voor het Colombiaanse Continental-team schreef onder andere de eerdergenoemde Vuelta a San Juan op zijn naam, weliswaar nadat de oorspronkelijke winnaar Gonzalo Najar zijn titel kwijtraakte vanwege een positieve dopingtest. Het afgelopen seizoen boekte Sevilla geen zeges, maar in 2021 was hij nog wel de beste in een tijdrit in de Ronde van Táchira en de proloog van de Ronde van Colombia. In die laatste wedstrijd eindigde El Niño dit jaar als achttiende.