Oscar Riesebeek teleurgesteld met NK-brons: “Ik heb gereden om te winnen”

Niet Mathieu van der Poel, maar Oscar Riesebeek was de grote man van Alpecin-Fenix bij het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg. Op de VAM-Berg reed de renner achter Timo Roosen en Sjoerd Bax naar het brons. Zijn eerste medaille op het NK, maar helemaal tevreden met het resultaat was hij niet: “Ik heb gereden om te winnen. Als je dan derde bent is dat een teleurstelling.”

Nadat Van der Poel de wedstrijd verliet, werd Riesebeek ineens de spits van Alpecin-Fenix. “Als je met de ploeg naar het NK gaat rijd je voor de trui, en zeker als Mathieu erbij is”, zegt Riesebeek na de finish. “Mathieu kon helaas de oversteek niet meer maken. Volgens mij reden ze allemaal tegen hem, dat maakte voor hem de koers heel lastig. Meestal als je tegen een renner rijdt win je zelf ook niet. Een paar renners zullen denken dat ze beter vrijuit hadden gekoerst dan de hele dag alleen op het wiel van Mathieu te hebben gezeten.”

“Op het moment dat het groepje met Teunissen komt aansluiten kwam ik ook in een wat benauwdere situatie”, vervolgt Riesebeek, die in de afgelopen Giro d’Italia ook al dicht in de buurt kwam van zijn eerste profzege. “Als op een gegeven moment er zoveel van dezelfde ploeg vooraan rijden en je steekt er zelf niet bovenuit, dan weet je dat het lastig is om alleen weg te rijden. Maar goed, dat is ook wielrennen. Het hoort erbij.”

“Ik heb geprobeerd aan te vallen. We kwamen weg, maar Jumbo-Visma reed het gat weer dicht. Dan weet je dat ze om de beurt gaan demarreren en moet je keuzes maken. Ik was net zelf gedemarreerd en ik had niet echt meer wat over om nog eens aan te vallen. Ik heb gereden om te winnen. Als je dan derde bent is dat een teleurstelling”, besluit Riesebeek.