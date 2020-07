Oscar Riesebeek na tweede plaats: “Mijn goede gevoel is bevestigd” zondag 5 juli 2020 om 18:48

Oscar Riesebeek was erg blij met zijn tweede plaats in de eerste Vlaamse profkoers in coronatijden. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest alleen Florian Sénéchal voor zich dulden in de GP Vermarc Sport. “Het ging heel goed”, zei hij na afloop. “Ik had al lange tijd een goed gevoel op training, maar de koers is altijd anders. Ik ben blij dat het goede gevoel bevestigd wordt.”

“Het was lang geleden en ik keek er heel erg naar uit”, aldus Riesebeek, die niet meer koerste sinds de Ruta del Sol in februari. “Het was wel aftellen tot we weer mochten koersen. Ik had verwacht dat we pas na de hoogtestage konden koersen, maar dit was een mooie meevaller.”

Via hoogtestage naar Ronde van Bulgarije

Riesebeek zegt niet bang te zijn voor het coronavirus. “We hebben veel maatregelen vanuit de ploeg opgevolgd”, legt hij uit. “We moeten zorgen dat we zelf gezond blijven en onze omgeving ook. Wij worden vanuit de ploeg verplicht getest, wat een goede zaak is. Dat gebeurt geregeld, een keer in de twee weken ongeveer.”

Rondom de GP Vermarc Sport golden meerdere maatregelen, zoals het social distancing en het dragen van mondkapjes waar dat niet mogelijk was. “Het is een beetje raar, maar het is nu het beste voor iedereen”, zegt Riesebeek. “We mogen al blij zijn dat we weer kunnen koersen en de mensen thuis ook. Ik ga eerst een week in een hoogtetent en dan met de ploeg naar Zuid-Frankrijk op hoogtestage. Daarna rijd ik de Ronde van Bulgarije.”