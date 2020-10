Oscar Gatto (35) stopt na dit jaar

Oscar Gatto heeft besloten na dit seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. De 35-jarige Italiaan rijdt woensdag in de Driedaagse Brugge-De Panne zijn laatste wedstrijd in het shirt van BORA-hansgrohe.

“Ik heb geen prikkels meer, dus dit is het juiste moment. Ik ben blij om het zo te kunnen afsluiten”, zegt hij tegen La Gazzetta dello Sport. Gatto heeft onder meer Dwars door Vlaanderen en een rit in de Giro d’Italia op zijn palmares staan. Zijn laatste zege dateert uit 2017, toen hij de proloog in de Ronde van Oostenrijk won.

Gatto werd in 2007 prof op het hoogste niveau bij Gerolsteiner. Daarna volgden avonturen bij ISD-Neri (2009-2013), Cannondale (2014), Androni Giocattoli-Sidermec (2015), Tinkoff (2016) en Astana (2017-2018). De laatste twee seizoenen kwam Gatto uit bij BORA-hansgrohe.

Begin dit jaar wist Gatto nog een negende plek te behalen in de GP Monseré, maar na de coronabreak waren het vooral DNF’jes achter zijn naam. De afgelopen weken wist hij in de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl en de Ronde van Vlaanderen de finish niet te halen. Woensdag start ‘de Kat’ nog in de Driedaagse Brugge-De Panne.