Orts, Venturini en Bäckstedt veroveren nationale titels, Kuhn raakt kampioenstrui kwijt

Niet alleen in Nederland en België stonden zondag nationale kampioenschappen veldrijden op het programma, ook elders in Europa werd gestreden om nationale crosstitels. Zo waren er kampioenschappen in Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.

De Spaanse mannenwedstrijd, verreden in Vic, werd gewonnen door Felipe Orts. De renner van Burgos-BH verdedigde zijn titel met succes door Jofre Cullell Estape en Kevin Suarez Fernandez te verslaan. Bij de vrouwen was Lucia Gonzalez Blanco de beste. Zij won voor de vierde keer op rij.

In Frankrijk zagen we wel nieuwe kampioenen. De mannenwedstrijd kwam op naam van Clément Venturini. In Bagnoles de l’Orne reed de renner van AG2R Citroën zes seconden eerder over de streep dan Fabien Doubey. Uittredend kampioen Joshua Dubau werd derde. De vrouwencross was nog spannender: Hélene Clauzel en Line Burquier lieten het op een sprint aankomen, die Clauzel won. Haar zus Perrine Clauzel vervolledigde het podium.

Bäckstedt en Persico

Zulke kleine verschillen waren er in Groot-Brittannië niet. Bij de vrouwen domineerde Zoe Bäckstedt: ze won met meer dan drieënhalve minuut voorsprong op Annie Last. Elia Maclean-Howell, de nummer drie, moest bijna zes minuten toegeven. Cameron Mason won met al bijna even grote verschillen bij de mannen. Joseph Blackmore kreeg meer dan tweeënhalve minuut aan zijn broek, Thomas Mein verloor vier minuten en 25 seconden.

De vrouwencross in Italië leverde ook een grote naam als winnares op: Silvia Persico. Zij verwees Rebecca Gariboldi en Francesca Baroni naar de plaatsen twee en drie. Bij de mannen was Filippo Fontana aan het feest.

Andere landen

In Zwitserland moest Kevin Kuhn genoegen nemen met het brons. Hij verloor zijn titel aan Timon Rüegg, die Lars Forster voorbleef. Tot slot, Tsjechië en Denemarken. In dat eerste land triomfeerden Michael Boros en Kristyna Zemanová, in het tweede land gingen de zeges naar Sebastian Carstensen Fini en Caroline Bohé.