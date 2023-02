Ormiston soleert naar winst in Tour du Rwanda, pechvogel Froome kleurt koers

De vijfde etappe van de Tour du Rwanda is gewonnen door Callum Ormiston. De 22-jarige Zuid-Afrikaan soleerde op knappe wijze naar de overwinning. De rit werd overigens gekleurd door Chris Froome. De viervoudig Tourwinnaar reed lange tijd in de aanval, maar kende in de finale bijzonder veel pech.

De Tour du Rwanda reed op de vijfde dag van Rusizi naar Rubavu, over een afstand van 195,5 kilometer. Opnieuw mocht deze rit bestempeld worden als heuvelachtig, met in de finale nog een klim van 21 kilometer aan 2,8% en een heuvel van 1,7 km aan 6,6% vlak voor de streep. Was het genoeg om de sprinters overboord te gooien? En zwaar genoeg voor de puncheurs om het verschil te maken?

Froome in de aanval

Van een traditionele vroege vlucht met daarin meerdere renners, was vandaag geen sprake. Wel trok één renner in de aanval en dat was niet zomaar iemand. Niemand minder dan Chris Froome besloot in z’n eentje weg te springen uit het peloton en aan een zeer ambitieuze solo te beginnen. Was het een wanhoopsdaad van de Brit van Israel-Premier Tech? Of de aanzet tot een gedenkwaardige onemanshow?

De voorsprong van de dappere Froome liep op een gegeven moment op tot goed vier minuten, maar standhouden tot op de streep bleek een vrijwel onmogelijke opgave. Met het verstrijken van de kilometers werd het verschil alsmaar kleiner, en met nog goed vijftig kilometer te gaan was de voorsprong van Froome al gezakt naar de anderhalve minuut. In het peloton zat de vaart er inmiddels goed in, waardoor Thomas Bonnett moest lossen. De ritwinnaar van gisteren zou zijn leiderstrui kwijtspelen.

Pech voor Froome, Ormiston soleert naar zege

Intussen begon de calvarietocht van Froome. De 37-jarige coureur reed nog altijd alleen voorop, maar door twee keer mechanische pech, een lekke band én een valpartij verdween hij volledig uit beeld. Pech dus voor Froome, maar intussen was de strijd om de ritzege wel volop losgebarsten. Aanvallen van Alex Tolio en Mikel Iturria draaiden op niks uit, maar de poging van Callum Ormiston had veel meer om het lijf. De 22-jarige Zuid-Afrikaan wist een mooie voorsprong bijeen te fietsen en zo naar de zege te soleren.

In het algemeen klassement gaat William Junior Lecerf nu aan de leiding. De 20-jarige Belg van de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step voelt echter wel de hete adem van de Oekraïner Anatoliy Budyak (+2 seconden) in zijn nek. Mattéo Vercher is de voorlopige nummer drie, op drie tellen van Lecerf. De Tour du Rwanda telt nog drie etappes.