zaterdag 30 september 2023 om 14:48

Orluis Aular klopt Alexander Kristoff en slaat dubbelslag in CRO Race

De vijfde etappe in de CRO Race is gewonnen door Orluis Aular. De Venezolaans kampioen was in een massasprint te snel voor Alexander Kristoff en Ethan Hayter. Hij nam dankzij de bonificatieseconden ook de leiding over van Magnus Sheffield, die in de slotkilometer bovendien ten val kwam.

Op de voorlaatste dag van de CRO Race stond een rit van 189 kilometer op het programma. Het venijn zat hem in de start, want vanuit het vertrek ging het vrijwel meteen omhoog naar Breze (19,1 km aan 4,9%). Daarna ging het nog goed 160 kilometer in voornamelijk dalende lijn naar de finish in Ozalj. Meer dan genoeg tijd voor de sprinters om terug te keren, zou je zeggen.

Vroege vluchters snoepen boni’s weg

En inderdaad, nadat het peloton op de beklimming naar Breze snel uitdunde, groeide de groep daarna al snel weer aan tot een bijna compleet pak. Wel reden er nog drie renners vooruit: thuisrijder Fran Miholjević (Bahrain Victorious), de Pool Artur Sowinski (Voster ATS) en de Duitser Jonas Rapp (Hrinkow Advarics). Laatstgenoemde kwam als eerste boven op de enige beklimming van de dag en nam zo de bergtrui over van Jonas Abrahamsen.

De drie koplopers pakten ook de bonificatieseconden bij alle drie de tussensprints, waardoor klassementsleider Magnus Sheffield virtueel aan de leiding bleef. Zijn voorsprong op sprinter Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) was slechts een seconde en ook tien andere renners stonden nog binnen de tien seconden, onder wie Alexander Kristoff (Uno-X). Caja Rural-Seguros RGA en Uno-X wilden er dus maar wat graag een massasprint van maken. Zij zorgden er samen met Team dsm-firmenich en uiteindelijk ook Q36.5 voor dat de vluchters binnen schootsafstand bleven.

Miholjević gaat solo

Het verschil bleef lang schommelen tussen de anderhalf en twee minuten, maar met nog dertig kilometer te gaan, was de voorsprong van het trio teruggebracht tot ongeveer een minuut. Voor Miholjević was dat het sein om te demarreren. De Kroaat knalde weg bij zijn medevluchters vandaag en begon aan een solo. Hij verweerde zich kranig, maar met nog veertien kilometer te gaan, zat ook zijn avontuur erop.

De aanloop naar de onvermijdelijke massasprint verliep rustig, maar op goed twee kilometer van de streep nam INEOS Grenadiers resoluut de kop. De Britse ploeg had nog altijd de leiding in de laatste kilometer, waar het echter misging. Leider Sheffield kwam ten val en zowel Kristoff als Aular zaten in goede positie, direct achter sprintaantrekker Connor Swift. Kristoff kwam wel wat te vroeg op kop, waarna Aular uit zien wiel kon komen. De Venezolaans kampioen hield de Noor af en pakte de zege. Ethan Hayter werd derde, Elia Viviani vierde.

Aular ook leider

Aular is dankzij zijn zege en de tien bonificatieseconden de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij heeft nu een voorsprong van negen seconden op Hayter en Sheffield. Kristoff staat vierde op twaalf seconden. Morgen wacht de laatste etappe naar Zagreb, op papier weer een rit voor de sprinters.