Örken juicht in Tour de Langkawi, maar vluchter Fedorov pakt de zege vrijdag 7 februari 2020 om 07:35

Yevgeniy Fedorov is de Tour de Langkawi begonnen met een overwinning. De 19-jarige Kazach bleef samen met de Thai Turakit Boonratanathanakorn uit de greep van het peloton en bleek in finishplaats Kuching een stuk sneller dan zijn medevluchter. Ahmet Örken won de sprint van het peloton, maar maakte alsnog het zegegebaar.

De 25e editie van de Tour de Langkawi begon vandaag in Kuching, een stad in Oost-Maleisië. Na een biljartvlakke aanloop van goed zestig kilometer begonnen de renners aan enkele lokale rondes in en rond de finishplaats. Na goed dertig kilometer koers zagen we Fedorov plots alleen op kop rijden. De piepjonge Kazach van Vino-Astana Motors kreeg echter al snel het gezelschap van een Thaise wielrenner.

Fedorov ging samen op pad met Turakit Boonratanathanakorn en de twee vluchters wisten al snel vijf minuten uit te lopen op het peloton, waar we de mannen van NTT Pro Cycling, Bardiani-CSF-Faizanè en Team Sapura Cycling op kop zagen rijden voor respectievelijk Max Walscheid (gisteren nog winnaar van de Malaysian International Criterium Race), Matteo Pelucchi en Ahmet Örken.

De jeugd wint in Langkawi

De voorsprong van Fedorov en Boonratanathanakorn werd steeds kleiner, maar op tien kilometer van de streep bleek al dat het peloton zich toch had misrekend. De twee vluchters hadden nog genoeg voorsprong om in de finale naar elkaar te loeren, wachtend op de eerste versnelling naar een (mogelijke) overwinning. De elf jaar oudere Boonratanathanakorn had echter geen verhaal in de eindsprint.

De talentvolle Fedorov boekte in Kuching zijn eerste zege bij de profs. Boonratanathanakorn moest genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, terwijl Örken ruim één minuut na de binnenkomst van Fedorov de sprint won voor de derde plaats. De Turkse sprinter stak echter wel zijn handen in de lucht, niet wetende dat er al twee renners binnen waren. Fedorov begint morgen als leider aan de tweede etappe naar Kerteh.

