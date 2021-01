Organisator Zilvermeercross: “Gaat Toon Aerts bijleggen als ik verlies maak?”

Geen Toon Aerts in de veldrit van Mol, morgen. Aerts en organisator Koen Monu kwamen niet tot een overeenkomst. Monu verweert zich. “Mol is geen klassementscross. En ik probeer in moeilijke tijden uit de kosten te komen. Iedereen doet een inspanning. Gaat Aerts bijleggen als ik verlies maak?”

Eerst het goede nieuws. Intussen is Laurens Sweeck wel ingegaan op het voorstel van de organisator. Maar dat deed Toon Aerts dus niet. “Ik kan dat niet maken naar andere organisatoren toe”, legde de kopman van Baloise-Trek gisteren uit. Aerts gaf aan daarin principieel te zijn.

Koen Monu (foto) maakt de bemerking dat – op Gullegem na – alle andere wedstrijden onder een koepelorganisatie vallen. “Ik ben met de Zilvermeercross echter een onafhankelijke organisator. Heusden-Zolder en Boom (ook organisaties van Monu, red) zijn wel klassementscrossen. Een onafhankelijke cross beschikt nu eenmaal niet over hetzelfde budget.”

Trainingscross

“Ja, ik heb een lager bod gedaan”, geeft Monu toe. “Dat gaat over een paar honderden euro’s minder. Maar wel nog een degelijk voorstel. En dat geldt voor iedereen. Nee, ook Wout van Aert rijdt in Mol niet aan hetzelfde tarief. Ook hij levert in. Weet je, de renners zien Mol vooral als een trainingscross. Hier staat niets op het spel. De toppers zien het als een uurtje extra competitie in de aanloop naar het WK, waar ook in het zand gefietst wordt.”

Monu wil het overigens niet over een dispuut hebben, zoals media het lieten uitschijnen. “Er is geen sprake van ruzie met Toon Aerts. Ik heb hem een voorstel gedaan en hij heeft het niet aanvaard. Meer is er niet aan de hand. Dat gebeurt wel eens meer in onze wereld, niet? Ik moet mijn cross beheren en zien dat ik rond kom.”

Geen evidentie in coronatijden, beweert Monu. “Gelukkig krijg ik steun van zowel de gemeente Mol via extra subsidies en van de provincie Antwerpen dat eenmalig het provinciale domein gratis ter beschikking stelt. Op die manier hoop ik uiteindelijk break-even te kunnen draaien.”