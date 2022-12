Organisator Libéma wil WK baanwielrennen 2028 naar Nederland halen

Libéma Profcycling heeft de ambitie om in 2028 de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn te organiseren. Op dit moment zit de organisatie in de verkennende fase om in het begin van het nieuwe jaar mogelijk een bid in te dienen.

In 2018 vond het WK baanwielrennen al in Apeldoorn plaats. Tien jaar na dato wil Libéma het evenement nog een keer organiseren. De organisatie van verschillende profkoersen heeft hun interesse kenbaar gemaakt bij de gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland, met wie ze op dit moment samen aan het onderzoeken zijn of het financieel haalbaar is de mondiale titelstrijd naar Nederland te halen.

Als daarover overeenstemming wordt bereikt, wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een bid ingediend bij de UCI. Alhoewel Libéma op dit moment in het duister tast over andere gegadigden, denkt ze over goede papieren te beschikken omdat ze kan terugblikken op een geslaagd toernooi in 2018.

De komende jaren staan er al enkele internationale baantoernooien op de planning in Apeldoorn. Zo vindt in 2024 het EK plaats op de wielerbaan van Omnisport en staat een jaar later het WK voor junioren op de planning. Ook die twee toernooien worden georganiseerd door Libéma. Eerder organiseerde ze ook het EK baanwielrennen in 2019 al in Apeldoorn.