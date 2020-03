Organisaties E3 en Flanders Classics: “Verplicht rekening te houden met noodscenario” donderdag 5 maart 2020 om 10:05

De vragen rondom het coronavirus en de Italiaanse koersen worden inmiddels ook gesteld aan de organisatoren van de Belgische voorjaarswedstrijden. Jacques Coussens (E3 BinckBank Classic) en Thomas Van den Spiegel (Flanders Classics) weten dat ze rekening moeten houden met het coronavirus.

“De E3 vindt plaats in de week na Milaan-San Remo”, aldus Coussens tegen Het Laatste Nieuws. “Op maandag verblijven de renners al in hotels bij ons. Wat als blijkt dat iemand in Italië is ­besmet, en het hele hotel in ­quarantaine gaat? Dan komen alle wedstrijden na San Remo in gevaar.”

“Nu koersen in Italië is als mensen recht in de vuurhaard sturen terwijl het brandt. Dat is vragen om een corona­besmetting. En wat voor deel­nemersveld staat er bij ons dan aan de start? We kunnen ons daar niet tegen verzekeren, hé. We halen geld op bij sponsors en we organiseren een groot vip-gebeuren. Hoe dat dan moet, daarover vergaderen we volgende week.”

Flanders Classics: “De situatie verandert elke dag”

De eerste wedstrijd van Flanders Classics is 29 maart, als Gent-Wevelgem verreden wordt. Van den Spiegel weet dat het nog even duurt. “Het ­probleem stelt zich nu in Italië en misschien gaat het ook Parijs-Nice aan. Daarna gaat het over ons. De situatie verandert elke dag. Vandaag hebben we nog geen noodscenario. Maar we zijn het aan onszelf wel verplicht om daarmee rekening te houden”, aldus de CEO van Flanders Classic.