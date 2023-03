Organisatie zet streep door Women’s Tour 2023

Slecht nieuws voor het vrouwenwielrennen. De Women’s Tour, een van de grootste Britse rittenkoersen voor vrouwen, gaat dit jaar namelijk niet door vanwege de fors oplopende kosten en problemen met het vinden van sponsorinkomsten.

De organisatie laat weten dat het kostenplaatje met 20% gestegen is ten opzichte van de editie van 2022. Daarnaast is de steun vanuit commerciële bedrijven afgenomen en was er moeite om een autosponsor te vinden. Dat maakt het onmogelijk om de Women’s Tour dit jaar te organiseren.

De afgelopen drie weken deed de organisatie van de Women’s Tour een poging om geld in te zamelen, onder meer via een crowdfunding. Deze heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Alle donateurs krijgen daardoor hun geld terug.

Werken aan 2024

“Deze uitkomst is enorm teleurstellend voor de stakeholders achter de organisatie. Alle betrokken partijen hebben ons geweldig gesteund en begrip getoond”, staat in een statement te lezen.

Het plan is om in 2024 de Women’s Tour weer te organiseren. De eerste etappe zal georganiseerd worden in Wales, als onderdeel van een langdurige samenwerking tussen de Women’s Tour en de regering van Wales.

De rittenkoers, die onderdeel is van de Women’s WorldTour, bestaat sinds 2014. Op de erelijst staan onder meer Marianne Vos, Elisa Longo Borghini en Demi Vollering. De recordhoudster is thuisfavoriete Lizzie Deignan, die in 2016 en 2019 won.