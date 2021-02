Organisatie Waalse Pijl deelt vier wildcards uit

ASO heeft vandaag de wildcards uitgedeeld voor de eerstvolgende editie van de Waalse Pijl (24 april). Bingoal-Wallonie Bruxelles, Delko, Gazprom-RusVelo en Sport Vlaanderen-Baloise zijn dit jaar van de partij. De organisatie heeft eveneens het parcours onthuld.

Er staan in totaal 25 ploegen aan de start van de 85e editie van de Waalse Pijl. De negentien WorldTour-formaties en Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic (als beste Proteams van 2020) waren al zeker van deelname. De organisatie nodigt verder dus twee Belgische formaties, een Franse ploeg en het Russische Gazprom-Rusvelo uit.

De start van de Waalse Pijl is in Charleroi, de finish ligt ook dit jaar weer op de iconische Muur van Hoei. De renners moeten in totaal 192 kilometer afleggen, met onderweg twaalf beklimmingen. Ook dit jaar eindigt de wedstrijd weer na twee grote lokale rondes in de buurt van Hoei. Dit betekent dat de renners driemaal de Muur van Hoei moeten betwisten.

Marc Hirschi wist in 2020 de Waalse Pijl op zijn naam te schrijven. De Zwitser versloeg in het tenue van Team Sunweb Benoît Cosnefroy en Michael Woods op de Muur van Hoei. Hirschi komt dit jaar echter niet meer uit voor de ploeg van manager Iwan Spekenbrink: de klassiekerspecialist maakte een veelbesproken transfer naar UAE Emirates.

Vrouwenkoers

Ook de vrouwen krijgen dit jaar weer een Waalse Pijl voorgeschoteld. In totaal zullen 23 ploegen afzakken naar Hoei, waar de start van de wedstrijd is gelegen. Met Team SD Worx, Liv Racing, Movistar Women, Lotto Soudal Ladies, Canyon-SRAM, Team Jumbo Visma Women, Team DSM en Team BikeExchange staan er heel wat grote ploegen aan het vertrek.

De vrouwenversie van de Waalse Pijl is 126 kilometer lang en telt acht hellingen. De vrouwen moeten twee keer de Muur van Hoei op. Na de tweede passage kennen we de winnaar van de wedstrijd. Zesvoudig winnares Anna van der Breggen is de titelverdedigster.

Parcours mannenwedstrijd Parcours vrouwenwedstrijd