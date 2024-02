maandag 12 februari 2024 om 14:57

Organisatie Tour of Oman moet opnieuw ingrijpen: vierde etappe ingekort

Het zit de Tour of Oman dit jaar niet mee. De organisatie van de meerdaagse wielerronde ziet zich door de extreme weersomstandigheden genoodzaakt om ook de vierde etappe van Al Rustaq Fort naar Yitti Hills in te korten.

Dat heeft de organisatie inmiddels laten weten via X. “Vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden en om de veiligheid van de renners te garanderen, hebben de Omaanse politie, wielerbond en autoriteiten – in samenwerking met ASO en AIGCP – besloten om de vierde etappe van Al Rustaq Fort naar Yitti Hills van 208 kilometer in te korten”, luidt het statement.

De voorlaatste etappe van de Tour of Oman is nu nog maar 104 kilometer lang. De renners zullen dinsdag vertrekken vanuit Fanja, de finish ligt nog wel gewoon in Yitti Hills. De finale is alsnog voer voor de springveren in het peloton, met in de finale de klim van Al Jissah (2,5 km aan 6,9%) en vlak voor de finish de helling naar Yitti Hills, goed voor 1,6 kilometer klimmen aan 6,6%.

De derde etappe van de Tour of Oman van maandag werd door de organisatie ook al ingekort vanwege de regen. De renners zouden vandaag eigenlijk finishen op de flanken van Eastern Mountain, maar dit kon door de slechte weersomstandigheden in Oman niet doorgaan. In plaats daarvan koerste het peloton slechts 76 kilometer van Naseem Garden naar de finish in Al Bustan. De zege ging, in een sprint, naar de Franse neoprof Paul Magnier.