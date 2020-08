Organisatie Tour de Wallonie biedt excuses aan voor slecht wegdek dinsdag 18 augustus 2020 om 07:23

Christophe Brandt, organisator van de Tour de Wallonie, heeft na de tweede etappe openlijk zijn excuses aangeboden aan de renners. Een aantal renners maakte na afloop duidelijk dat het parcours op bepaalde plekken te gevaarlijk was, met valpartijen en hachelijke situaties tot gevolg.

“Wij verontschuldigen ons voor de staat van bepaalde wegen die in de tweede etappe zijn aangedaan”, klinkt het in het statement van de organisatie. “De staat van bepaalde wegen liet te wensen over en wij willen ons hiervoor verontschuldigen. Ook willen wij benadrukken dat deze wegen niet de eerste keuze waren.”

‘Belangrijke wegen konden niet verreden worden zoals gepland’

“De politiediensten van de regio’s en gemeentes die wij maandag passeerden, werden ingezet om de aankomstzone te beveiligen”, legt Brandt uit. “De aankomst moest achter gesloten deuren door de gezondheidssituatie. Daardoor konden belangrijke passages over doorgaande, primaire wegen niet verreden worden zoals gepland.”

“Wij werden als organisatie gedwongen om in extremis te kiezen voor secundaire wegen, waarvan sommige in slechte staat waren”, zegt de koersdirecteur. Ook op Twitter liet Brandt al van zich horen in reactie op de flinke kritiek op het parcours.

Nog twee etappes

De Tour de Wallonie heeft nog twee heuvelachtige etappes op het programma staan. “Wij garanderen de kwaliteit van het wegdek voor die laatste twee ritten”, aldus Brandt.

@LukeRowe1990 Guys, apologies for the today’s roads. My mistake No excuse — brandt christophe (@brandtremi) August 17, 2020