donderdag 24 augustus 2023 om 08:36

Organisatie Tour de l’Avenir grijpt in vanwege extreme hitte in Frankrijk

De vijfde etappe van de Tour de l’Avenir zal vandaag al finishen rond de klok van 14.00 uur. De finish was eigenlijk voorzien tegen 16.00 uur, maar door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk ziet de organisatie zich genoodzaakt om in te grijpen.

In Frankrijk geldt momenteel voor negentien departementen code rood vanwege de hitte. Alleen bij uitzonderlijke hitte geeft de Franse regering het hoogste waarschuwingsniveau af in het land. In 67 van de in totaal 96 departementen zijn vanwege de hitte al waarschuwingen afgegeven. Naar verwachting zet de verkoeling vrijdag in, maar vandaag is het in grote delen van Frankrijk nog altijd extreem warm.

Zo ook in het departement Savoie, waar de renners vandaag in de Tour de l’Avenir de vijfde etappe afwerken tussen La Tour-de-Salvagny en Lac d’Aiguebelette. Ook hier is er een ongebruikelijk late hittegolf, met temperaturen die soms oplopen tot meer dan 42 graden Celsius. De organisatie denkt aan de gezondheid van de renners en heeft dan ook besloten om de start van de rit met twee uur te vervroegen.

Tour de l’Avenir UPDATE!!!

Due to the hot conditions the whole stage has been moved 2 hours earlier than originally scheduled, which means it currently looks like me and @RealStephens will be live on @GcnRacing at 12:15 CEST, 11:15 BST. #TDAV #TourdelAvenir — Jens Dekker (@jens_dekker) August 24, 2023

De renners beginnen er nu al aan om 10.30 uur, terwijl de finish wordt verwacht tussen 13.45 en 14.10 uur. De vijfde etappe geldt voor de beloften als opwarmertje richting de Alpen. De start is net ten noordwesten van Lyon en de rit brengt het peloton vervolgens tot vlakbij Chambéry. De eerste 120 kilometer is er weinig aan de hand, maar daarna volgen twee lastige beklimmingen met de Col de la Cruzille (4 km aan 5,8%) en de Côte du Terreau (2,1 km aan 6,4%).