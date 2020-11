Organisatie Tour de Langkawi zet nu al streep door editie van 2021

De Tour de Langkawi zal volgend jaar niet worden verreden, zo heeft de organisatie besloten na overleg met de Maleisische wielerfederatie en overheidsinstanties. Het coronavirus gooit roet in het eten. De Tour de Langkawi keert terug in 2022.

De Tour de Langkawi vond dit jaar plaats vlak voor de uitbraak van de coronacrisis. De eindzege ging na acht etappes naar de Italiaan Danilo Celano. De klimmer van Team Sapura Cycling versloeg de Kazach Yevgeniy Fedorov en de Rus Artem Ovechkin. Jeroen Meijers (twaalfde in het eindklassement) en André Looij waren de Nederlandse deelnemers.

De meerdaagse wielerwedstrijd stond gepland voor eind januari/begin februari 2021. De organisatie heeft al wel laten weten dat de Tour de Langkawi in 2022 zal terugkeren op de kalender. Ook de Tour Down Under, de Herald Sun Tour, de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de Tour de Yorkshire gaan volgend jaar niet door.