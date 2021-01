Organisatie Strandrace Rockanje zet streep door aankomende editie

De organisatie van de Farm Frites Strandrace Rockanje heeft besloten om pas in 2022 weer een wedstrijd te organiseren. ‘Net als zoveel organisaties worden ook wij getroffen door de restricties betreffende COVID-19’, zo laat de organisatie weten via social media.

De Strandrace van Rockanje, een badplaats gelegen aan de Noordzeekust in de provincie Zuid-Holland, stond begin dit jaar op het programma. Door de huidige coronamaatregelen is de organisatie echter genoodzaakt om het evenement een jaar over te slaan.

‘We hopen in 2022 wederom ons evenement te kunnen organiseren en wensen onze volgers, deelnemers en natuurlijk ook onze sponsoren heel veel sterkte toe. Sterkte om deze moeilijke tijden door te komen en u in 2022 wederom te mogen begroeten’, zo klinkt het.

Vorig jaar won Coen Vermeltfoort de Strandrace Rockanje, voor Bram Imming en Europees kampioen Ivar Slik. Eerder ging er al een streep door de Europese kampioenschappen in Duinkerke, het NK strandrace in Wijk aan Zee en Egmond-Pier-Egmond. Het is de vraag of de strandracers deze winter nog in actie zullen komen.