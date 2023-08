Organisatie Ronde van Turkije kondigt deelname Mark Cavendish aan

Het lijkt erop dat Mark Cavendish dit najaar mee zal doen aan de Ronde van Turkije (8-15 oktober). De organisatie maakte vandaag op X (voorheen Twitter) bekend dat de 38-jarige Brit aan de start zal verschijnen van de achtdaagse rittenkoers. Cavendish zelf en zijn ploeg Astana Qazaqstan lieten nog niets los over zijn programma. Niet over de Ronde van Turkije, noch over andere wedstrijden.

Cavendish kwam niet meer in actie sinds de Ronde van Frankrijk, waar hij in de achtste etappe ten val kwam en op moest geven. De Manx Missile was op jacht naar zijn 35ste dagzege in de Tour, wat hem alleen-recordhouder zou maken wat betreft het aantal ritoverwinningen. In de Ronde van Turkije deelt Cavendish dat record met André Greipel. Beiden boekten elf etappezeges in deze wedstrijd.

Laatste jaar?

In mei kondigde Cavendish zijn afscheid als profwielrenner aan. Hij liet toen weten na 2023 zijn fiets aan de haak te hangen. Alexandre Vinokourov, de teammanager van Astana Qazaqstan, zei na de opgave van Cavendish in de Tour echter dat hij de Brit nog graag een jaartje door ziet gaan. Tuttobiciweb meldde later dat Cavendish dichtbij een verlenging met Astana Qazaqstan zou zijn.

Mark Cavendish, the record holder for stage wins in the history of the TUR, returns to Türkiye with the Astana Qazaqstan Team to write new stories. Cav rose from the ashes in Türkiye two years ago and the legend wants to put his name at the top of the TUR again!#TUR2023 — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) August 20, 2023