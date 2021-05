Organisatie Ronde van Romandië neutraliseert afdaling voorlaatste klim in koninginnenrit

De organisatie van de Ronde van Romandië heeft een deel van de afdaling van de voorlaatste klim geneutraliseerd. Aanhoudende mist en regen zorgen ervoor dat de organisatie het te gevaarlijk acht om vanaf het 1400 meter hoge Suen af te dalen naar Turin.

In totaal gaat het om drie kilometer van de afdaling. Eerder werd de start van de koninginnenrit van Sion naar Thyon 2000 met twee uur vervroegd vanwege de voorspelde weersomstandigheden.

Marc Soler begon zaterdag als leider aan de Zwitser WorldTour-koers. De Movistar-renner greep vrijdag na een solo de macht en nam de leiderstrui over van Rohan Dennis.

— Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 1, 2021

🇨🇭 #TDR2021

The conditions at the moment 😅🌫🌧 pic.twitter.com/2kKkOpacBn

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 1, 2021