Organisatie Ronde van Portugal komt met nieuwe datum

vrijdag 17 juli 2020

De Ronde van Portugal heeft een alternatieve datum (27 september-5 oktober) gevonden voor de eerstvolgende editie. De rittenkoers stond aanvankelijk op de kalender vanaf 29 juli, maar werd vanwege complicaties rond het veilig organiseren van de wedstrijd verplaatst.

De UCI weet van het verplaatsen van de Ronde van Portugal en het plan is inmiddels ook al voorgesteld aan Marcelo Rebelo de Sousa, de president van Portugal. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden tussen de regering, de voorzitter van de Portugese wielerfederatie en de directeur van de Ronde van Portugal.

De Ronde van Portugal had een van de eerste meerdaagse UCI-wedstrijden na de hervatting van de wielerkalender moeten worden. Eind juni presenteerde de Portugese wielerbond nog een coronaprotocol. De renners kunnen, in aanloop naar de Ronde van Porugal, nog koersritme opdoen in de Troféu Joaquim Agostinho.

Deze wedstrijd had morgen moeten beginnen, maar meerdere leden van de organisatie moesten in quarantaine na een coronabesmetting. De koers duurt nu nog maar twee dagen en wordt verreden – na overleg tussen de organisatie, de nationale wielerbond en de lokale autoriteiten – op 19 en 20 september.