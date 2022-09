Organisatie Ronde van Lombardije niet blij met datum werelduurrecordpoging Ganna

De organisatoren van de Ronde van Lombardije zijn kwaad over de keuze van Filippo Ganna om zijn werelduurrecordpoging op zaterdag 8 oktober te doen. Op die dag wordt namelijk ook de Italiaanse najaarsklassieker verreden.

Het hing al langer in de lucht dat Filippo Ganna het werelduurrecord aan zou vallen, maar vrijdag kwam dan het nieuws dat er een definitieve datum is geprikt. 8 oktober gaat het gebeuren, in het Zwitserse Grenchen. “We vinden dit een ongepaste datum”, zei RCS Sports zaterdag tegen Reuters. RCS Sports is de organisator van verschillende grote wielerwedstrijden in Italië, waaronder de Giro d’Italia en dus ook de Ronde van Lombardije.

“Twee evenementen van internationaal niveau en van groot belang voor het professionele wielrennen zouden niet op dezelfde dag plaats moeten vinden. RCS Sport hoopt dat er snel een optimale oplossing gevonden kan worden, zodat fans de mogelijkheid krijgen om beide fantastische evenementen te volgen.”