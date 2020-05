Organisatie Maryland Cycling Classic organiseert eerste editie pas in 2021 donderdag 28 mei 2020 om 19:08

De Maryland Cycling Classic was een opvallende nieuwkomer op de UCI ProSeries-kalender, maar de Amerikaanse eendagswedstrijd gaat toch niet door in 2020. Ook in de Verenigde-Staten gooit het coronavirus roet in het eten. “Een moeilijke maar noodzakelijke beslissing”, zo klinkt het. De eerste editie zal nu in 2021 plaatsvinden.

De Maryland Cycling Classic is een nieuw opgerichte wedstrijd met finish in de stad Baltimore, gelegen in de staat Maryland aan de oostkust van de VS. De organisatie deed er alles aan om toprenners aan de start te krijgen, maar het blijkt na de uitbraak van de coronacrisis niet meer mogelijk om de wedstrijd te organiseren op 6 september.

“We zijn uiteraard teleurgesteld, maar we beseffen hoe ernstig de coronapandemie is. De beste beslissing is om de wedstrijd uit te stellen, voor de continuïteit van de Maryland Cycling Classic. De toekomst ziet er echter rooskleurig uit”, zo doelt men op het aantrekken van UnitedHealthcare als extra sponsor. Het bedrijf was eerder al geldschieter van een wielerploeg.

Maryland is een van de zwaarst getroffen staten sinds de uitbraak van het virus. Meer dan 100.000 mensen in de Verenigde Staten zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gevolg is dat wedstrijden als de Joe Martin Stage Race, Tour of the Gila, Tour de Beauce en de Tour of Utah eveneens niet doorgaan.