Organisatie Heistse Pijl vindt met 12 september nieuwe datum

Door de uitbraak van het coronavirus moest de Heistse Pijl al twee keer worden uitgesteld, maar de organisatie heeft ook nu weer een nieuwe datum kunnen vinden. De wedstrijd zal, als de gezondheidssituatie het toelaat, worden verreden op zaterdag 12 september.

Vanwege de coronamaatregelen kon door de oorspronkelijke datum van 22 juni al snel een streep gezet worden. Ook de tweede datum, 1 augustus, bleek niet haalbaar. Op 12 september, als de Tour de France nog volop bezig is, wordt een nieuwe poging gewaagd.

Vorig jaar ging de zege in de Heistse Pijl naar de Colombiaan Alvaro José Hodeg. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step versloeg na een wedstrijd van ruim 190 kilometer Jasper Philipsen en Rory Townsend. Jan-Willem van Schip was op de achtste plaats de beste Nederlander.

New date confirmed💥

The Heylen Vastgoed Heistse Pijl will take place on Saturday, September 12!#HeistsePijl2020 #heistsepijl #cycling #heylenvastgoed #bingoal pic.twitter.com/aBqVCV1FLV

— Heylen Vastgoed Heistse Pijl (@HeistsePijl) August 25, 2020