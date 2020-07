Organisatie Giro d’Italia denkt aan etappe met finish in Matera vrijdag 17 juli 2020 om 12:17

Bezoeken de renners tijdens de aankomende Giro d’Italia het pittoreske stadje Matera? De organisatie bekijkt of het mogelijk is om een etappe te laten finishen in de stad in de Zuid-Italiaanse regio Basilicata.

Matera ligt in het dal van de rivier Gravina di Matera, op ruim veertig kilometer afstand van de Ionische Zee. De stad is vooral bekend vanwege de Sassi di Matera, een wijk bestaande uit prehistorische grotwoningen. Sinds 1993 staan de Sassi en het park van de rotskerken van Matera op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

In Matera zijn ook bijzonder veel films opgenomen. Zo scheurt niemand minder dan James Bond door de straten van Matera voor zijn nieuwste film No Time To Die. Als het aan de burgemeester van Matera ligt, scheuren er dit jaar ook nog renners door de stad. RCS Sport zal binnenkort beslissen of de Giro in 2020 zal aankomen in Matera.

De kans bestaat dat Matera ook de start van een Giro-etappe voor zijn rekening zal nemen. De Ronde van Italië kwam zeven jaar geleden voor het laatst aan in Matera. John Degenkolb wist toen te zegevieren na een chaotische laatste kilometer. RCS Sport zou eind juni het definitieve parcours presenteren voor de editie van 2020, maar het is al een tijdje stil.