Organisatie Eschborn-Frankfurt zet streep door aankomende editie

Steeds meer wielerkoersen sneuvelen op de UCI-kalender. Ook de organisatie van Eschborn-Frankfurt (traditioneel op 1 mei) is genoodzaakt om de eerstvolgende editie van de Duitse eendagsklassieker te schrappen, zo vernam WielerFlits.

Ook vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie. De organisatie slaagde er in 2020 niet in om een geschikte alternatieve datum te vinden in het najaar. De voorlopig laatste editie werd twee jaar geleden georganiseerd. De zege ging toen naar Pascal Ackermann, voor John Degenkolb en Alexander Kristoff.

Twee weken geleden besloot de organisatie al een streep te zetten door de beloftenversie van Eschborn-Frankfurt. ‘De organisatie heeft alle middelen nodig om aan de coronarestricties voor de profkoers te voldoen en dit gaat ten koste van de beloftenkoers’, was toen nog de uitleg.

De eerste editie van Eschborn-Frankfurt, voorheen bekend als Rund um den Henninger-Turm, vond plaats in 1962. Op de erelijst prijken toppers als Rudi Altig, Eddy Merckx, Gerrie Knetemann, Phil Anderson, Michele Bartoli en Davide Rebellin. Alexander Kristoff is met vier zeges de absolute recordhouder.