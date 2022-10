Organisatie achter Egmont Cycling Race werkt aan vrouwenkoers

De kans is groot dat er volgend jaar een vrouweneditie van de Egmont Cycling Race op het programma zal staan. De organisatie achter de Vlaamse eendagskoers ‘zet alles in het werk’ om een elitekoers voor vrouwen te organiseren, als reactie op het verschuiven van de mannenwedstrijd.

De Egmont Cycling Race voor mannen vindt normaal gesproken altijd plaats op de dinsdag van de Halfoogstkermis in Zottegem, maar dit bleek niet mogelijk voor 2023. De koers zal volgend jaar verreden worden op een zondag. “De beslissing om onze wedstrijd te verplaatsen van dinsdag naar zondag heeft meerdere redenen. De druk om een vaste datum op de kalender te kiezen werd elk jaar groter. We hadden daarom een aanvraag ingediend voor een vaste datum op de dinsdag van week 34”, legt Jo Gosseye, voorzitter van de Zottegemse Wielerclub VZW, uit.

“Door UCI en Golazo werd echter beslist dat tijdens die week de Benelux Tour zal verreden worden. Een tweede profwedstrijd organiseren in de Benelux tijdens die week en meer bepaald op dinsdag 22 augustus is quasi onmogelijk. Als bestuur zijn we verschillende pistes gaan uittekenen. De enige optie om onze wedstrijd tijdens het kermisweekend te blijven organiseren en geen concurrentie aan te gaan met andere wedstrijden in onze streek en de Benelux Tour, was dus onze datum aanpassen naar zondag in plaats van dinsdag.”

Tradities

De Egmont Cycling Race zal dus volgend jaar verreden worden op zondag 20 augustus, maar het bestuur wil alsnog op kermisdinsdag een wielerwedstrijd organiseren. ‘Tradities zijn er om in ere te houden. We zetten alles in het werk om op kermisdinsdag een dameswedstrijd elite te organiseren. Verdere mededelingen hieromtrent volgen in de aanloop naar beide wedstrijden’, klinkt het.