Oranjeselectie verlaat jeugd-EK baan met zeven medailles

De Nederlandse selectie is van het junioren- en U23-EK baanwielrennen in Fiorenzuola d’Arda met zeven medailles teruggekeerd. Loe van Belle kroonde zich op de nummers scratch en het omnium tot de Europese juniorenkampioen.

Van Belle (18) was de enige uit de Oranjeselectie die met gouden medailles terugkeerde uit Italië. Naast zijn titels op de scratch en het omnium reed hij naar de vierde plaats in de puntenkoers en werd hij elfde in de afvalkoers. Ook Daniek Hengeveld stond twee keer op het podium in Italië; bij de junioren werd renster, die in november 18 jaar wordt, derde op de afval- en puntenkoers.

Op de duuronderdelen voor beloften legde Biehler Krush-renster Maike van der Duin (19) beslag op het zilver in de scratch en pakte Mylene de Zoete (21), die komend seizoen uitkomt voor NXTG Racing, brons op de afvalkoers. Daan Kool bezorgde Nederland de enige sprintmedaille; op de Keirin sleepte hij het zilver in de wacht.