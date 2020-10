Oranjemomenten in de Giro: Speel de quiz en maak kans op een roze trui

Negen Nederlanders droegen in de geschiedenis van de Giro het roze. Wie was in 1953 de eerste?

Johan van der Velde won meermaals het puntenklassement. Hoe vaak won hij de paarse trui?

Jean-Paul van Poppel (hier als ploegleider bij Roompot-Oranje Peloton) won in de jaren ’80 vier massasprints in de Giro. Twee daarvan waren in dezelfde plaats. Welke plaats is dat?

Erik Breukink won de historische etappe over de Gavia. Maar welk jaar werd deze rit verreden?

Hoe heet de hierboven afgebeelde renner, die in 2000 twee dragen het groen droeg en vandaag de dag werkzaam is voor de KNWU?

Pieter Weening mocht in 2011 het roze aantrekken na zijn ritzege in Orvieto. Hoeveel dagen droeg de Rabobankrenner het roze in totaal?

De Ronde van Italië kent ook een vrouwelijke variant, de Giro d’Italia femminile of Giro Donne. De afgelopen jaren domineerden de Nederlandse dames. Hoeveel eindzeges gingen de afgelopen tien jaar naar een Nederlandse?

Steven Kruijswijk lag in 2016 op pole-position om de Giro te winnen, totdat hij op een bergpas tegen een sneeuwmuur ten val kwam. Hoe heet deze berg?

Tom Dumoulin won op 28 mei 2017 als eerste Nederlander ooit de Giro d’Italia. Maar welke Nederlander won er op die dag de slottijdrit?

Wilco Kelderman rijdt dit jaar zijn vierde Giro. Bij zijn debuut in 2013 werd hij zeventiende. Voor welke ploeg reed hij toen?

Bedankt voor het meespelen! Op woensdag 28 oktober maken we de prijswinnaars bekend.