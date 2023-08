Opvallende uitspraak Mick van Dijke na dag in de vroege vlucht: “Hoopte nog om de zege te sprinten”

Mick van Dijke zat woensdag in zijn laatste rit voor hij naar het WK in Glasgow vertrekt mee in de vroege vlucht. De Nederlander van Jumbo-Visma werd in het laatste koersuur uiteindelijk tot de orde geroepen door het peloton. Na afloop doet Van Dijke een opvallende uitspraak: “Ik hoopte nog om de zege mee te sprinten.”

“Mijn doel vooraf was om in de vlucht te komen”, begint Van Dijke zijn verhaal. “Daar slaagde ik in. We wisten dat het een lastige dag zou worden. De beklimmingen overleefde ik goed en even dacht ik zelfs dat we het zouden halen. Uiteindelijk werd het gat zo klein dat ik besloot om wat energie te sparen nog.”

Van Dijke deed dat met het oog op de sprint. “Ik zat in goede positie in de laatste lokale rondes, maar in de laatste bocht verloor ik door de hectiek mijn positie. Ik vind het jammer dat er daarna geen goede sprint meer uitkwam. Het is wat het is.” Uiteindelijk zou de Nederlander de etappe als 42ste besluiten.

