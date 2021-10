Opvallende onthulling Colbrelli: “Ik won de sprint in Roubaix met twee lekke banden”

Sonny Colbrelli won afgelopen zondag een heroïsche editie van Parijs-Roubaix, nadat hij in een sprint op de wielerbaan van Roubaix wist af te rekenen met Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel. Wat veel mensen niet weten, is dat hij dit deed op twee lekke banden. “Ik hoefde door de tubeless banden gelukkig niet te stoppen”, klinkt het in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

De renner van Bahrain Victorious reed zondag met ‘tubeless’ banden, om precies te zijn de spiksplinternieuwe Continental Grand Prix 5000 S TR, over de spekgladde kasseien van Parijs-Roubaix. Het bleek een meer dan uitstekende keuze. “Ik reed onderweg twee keer lek”, aldus Colbrelli. “De eerste keer al op één van de eerste secties, de twee keer in het Bos van Wallers. Het schuim in de tubeless, een soort stopverf, verstopte echter het gat. Daardoor hoefde ik gelukkig niet te stoppen.”

De Europese kampioen was vertrokken met een bandendruk van 3,4 bar vooraan en 3,8 bar achteraan. Op de wielerbaan had hij, ondanks dat hij twee keer lek reed, nog 3 bar vooraan en 2,8 bar achteraan. Hoe werkt nu die nieuwe bandentechniek: de zogeheten ‘tubeless-techniek’ komt over vanuit het mountainbiken. Het unieke aan ‘Tubeless’-banden is dat ze geen binnenband hebben, omdat de luchtdichte velgen direct aansluiten op de luchtdichte buitenband.

Van vloeistof naar schuim

Daarbij zit er een antilekvloeistof in de band, wat Colbrelli in La Gazzetta dello Sport ‘stopverf’ noemt. Bij een gaatje in de band, ter grootte van een slangenbeet, wordt de vloeistof een soort schuim, waardoor de band tijdelijk geplakt is en de renner niet zelf hoeft te stoppen om het euvel te verhelpen. Zeker niet alle ploegen gebruiken tubeless-banden.

Zo kiezen ze bij Deceuninck – Quick-Step nog voor de vertrouwde Specialized Turbo Cotton Hell of the North. Yves Lampaert moest afgelopen zondag, al dan niet toevallig, drie keer stoppen voor een lekke band. De Belg werd uiteindelijk nog wel knap vijfde in Parijs-Roubaix.