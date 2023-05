Opvallend: Omloop der Kempen stelt prijzengeld mannen gelijk aan vrouwen

Waar we de afgelopen jaren juist zien dat organisatoren het prijzengeld bij de vrouwen gelijkstellen aan het prijzengeld bij de mannen, gebeurt er in de Omloop der Kempen dit weekend iets opmerkelijks. Daar heeft de organisatie besloten om dit jaar het prijzengeld bij de mannen op te hogen, waardoor zij nu evenveel verdienen als de vrouwen.

Het prijzengeld bij de vrouwen was de afgelopen jaren bijna twee keer zo hoog als het prijzengeld bij de mannen. De winnares kreeg bijvoorbeeld 485 euro, terwijl de winnaar ‘slechts’ 250 euro ontving. Ook voor de tweede en derde plaats waren de verschillen significant: 325 euro 0m 170 euro en 240 euro om 120 euro.

De reden: de Omloop der Kempen was bij de vrouwen de afgelopen jaren een UCI-koers en bij de mannen niet. Daardoor moest de organisatie een bedrag volgens het UCI-prijzenschema uitkeren aan de vrouwen.

Volgend jaar wordt de Omloop der Kempen bij de mannen ook een UCI-koers. De organisatie moet dan 2425 euro uitkeren aan de winnaar bij de mannen. Het is de vraag of de organisatie dan weer over de brug komt en het prijzengeld van de vrouwen dan ook weer gelijkstelt aan die van de mannen.

