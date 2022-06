Opvallend: Natnael Tesfatsion gunt Merhawi Kudus zege op Eritrees kampioenschap

Merhawi Kudus is de nieuwe nationale kampioen van Eritrea. Dat gebeurde echter na een opvallende slotfase. Vluchtgezel Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) besloot niet tegen Kudus te sprinten voor de kampioenstrui, maar gunde zijn landgenoot de overwinning.

Kudus kroonde zichzelf zodoende voor de tweede keer in zijn carrière tot Eritrees kampioen op de weg. Eerder won Kudus al in 2018.

Biniam Girmay, eerder deze week nog Eritrees kampioen tijdrijden, deed ook mee aan het nationale kampioenschap van zijn land. Hij kon echter niet voorkomen dat Kudus en Tesfatsion uit handen bleven van het peloton.

🇪🇷 National Championships, RR

1. Merhawi Kudus, 2. Natnael Tesfatsion

Tesfatsion let Kudus crossing line first. This is rare, but there have been cases over the years that rider shows with this gesture rival has been stronger in race and deserves victory more than him. pic.twitter.com/U2HE3Ns5do

