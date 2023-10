maandag 9 oktober 2023 om 18:07

Opvallend: jury in Ronde van Turkije haalt Ahmet Örken uit koers

Ahmet Örken slaagde er maandag niet in om de finish te bereiken van de tweede etappe in de Ronde van Turkije. De 30-jarige thuisrijder moest echter niet opgeven wegens een val of ziekte, maar omdat hij door de wedstrijdjury uit koers werd genomen. De reden: Örken kreeg het tijdens de rit aan de stok met een collega-wielrenner en deelde daarbij een klap uit.

Örken steekt op X, voorheen Twitter, de hand in eigen boezem, maar doet ook zijn kant van het verhaal. “Tijdens de koers sloeg een renner me in mijn maag omdat ik niet wilde toegeven. Ik reageerde daarna uit een soort reflex. Ik kon mezelf echter niet verdedigen. Er werd niet naar me geluisterd, ook omdat de andere renner deel uitmaakt van een professionele wielerploeg.”

“Ik geef toe dat ik in de fout ben gegaan, maar vind het wel erg jammer dat de andere renner niet is bestraft. Dit is pas de eerste keer dat ik de Ronde van Turkije vroegtijdig moet verlaten. Dit is echt ontzettend spijtig. Ik wil mijn excuses aanbieden en ik wens mijn teamgenoten nog veel succes.”

hareket için suçluyum fakat diğer sporcuya hiç bir ceza verilmemesine çok üzüldüm. Uzun yıllardır katıldığım #TUR2023’ten ilk kez böyle ayrılıyorum. Çok üzücü!

Herkesten özür diliyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.🇹🇷 — Ahmet Örken (@ahmetorkenn) October 9, 2023

Örken wordt al bijna tien jaar gezien als een van de beste Turkse wielrenners. Zo werd de renner al negen keer nationaal kampioen in het tijdrijden en werd hij in 2019 ook Turks kampioen op de weg. Verder won hij etappes in de Tour of Qinghai Lake, de Ronde van Servië en de Ronde van Marokko. Örken komt tegenwoordig uit voor het continentale Spor Toto Cycling Team.