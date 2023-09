dinsdag 19 september 2023 om 13:09

Argentijnse klimmer Eduardo Sepúlveda langer bij Lotto Dstny

Eduardo Sepúlveda zal ook de komende jaren uitkomen voor Lotto Dstny. De 32-jarige Argentijn heeft zijn contract verlengd tot eind 2025. De klimmer is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij het Belgische ProTeam.

“Eduardo is een belangrijke schakel in onze klimkern en met ruim tien seizoenen als prof op de teller heeft hij een pak ervaring opgebouwd”, zegt CEO Stéphane Heulot in een persbericht. “Die expertise wil hij ook de komende jaren graag blijven doorgeven aan het jonge klimgeweld binnen Lotto Dstny. Niet alleen is Eduardo een gewaardeerd ploeggenoot, hij grijpt ook zelf zijn kansen waar dat kan.”

Dat laatste bewees Sepúlveda dit jaar met de rit- en eindoverwinning in Castilla y Léon en zijn optreden in de Vuelta a España, waar hij enkele dagen de bergtrui droeg. Daarmee schreef hij geschiedenis, want er stond nog nooit eerder een Argentijn aan leiding van een klassement in een grote ronde.

Sepúlveda: “Blij dat het avontuur verdergaat”

“Toen ik voor het eerst kennismaakte met het team, voelde ik me meteen thuis”, zegt Sepúlveda. “Daarom ben ik enorm blij dat het avontuur bij Lotto Dstny verdergaat. Binnen de ploeg zijn we perfect omringd door professionals die ervoor zorgen dat we als renners eigenlijk alleen maar aan fietsen hoeven te denken. Daarnaast wordt ook de feedback vanuit de renners gewaardeerd, wat voor een positieve sfeer zorgt.”

De komende jaren wil de Argentijn een dubbele rol vervullen binnen Lotto Dstny. “Ik houd ervan om mijn ervaring te delen en mijn ploegmaats zo aan goede resultaten te helpen. Die dynamiek tussen de jonge en meer ervaren renners binnen de ploeg is iets waar ik me heel comfortabel bij voel. Wanneer mijn tips tijdens de koers, in samenwerking met de sportieve leiding, voor een overwinning zorgen, geeft me dat een enorm voldaan gevoel. In de wedstrijden waar ik een vrije rol heb, wil ik mijn kansen blijven grijpen, zoals in Vuelta Castilla y Léon.”