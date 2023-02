Opvallend: door fout van UCI scoort Plapp (7e) meer punten dan Bauhaus (6e)

Luke Plapp kwam vandaag als zevende over de streep in de openingsetappe van de UAE Tour, Phil Bauhaus werd zesde, en toch kreeg de Australische kampioen meer UCI-punten uitgereikt dan zijn Duitse collega. Dit komt door een fout in het reglement van de internationale wielerunie UCI.

De UCI stelt jaarlijks een reglement op met daarin regels en informatie omtrent alle wielerwedstrijden op de kalender. In het document is ook de UCI-puntenverdeling terug te vinden voor de verschillende WorldTour-koersen. In het document van dit jaar stuitte de Spaanse datajournalist Raúl Banqueri echter op een vergissing.

In het reglement is nu nog te lezen dat de nummer zes in de daguitslag van de UAE Tour vijf UCI-punten krijgt, en de nummer zeven… zes UCI-punten. Dit zorgde ervoor dat Luke Plapp – die vandaag als zevende over de streep kwam in de openingsrit van de UAE Tour – een punt meer gekregen heeft voor de UCI-wereldranglijst dan Phil Bauhaus, die voor zijn concurrent van INEOS Grenadiers naar de zesde plek spurtte.

Thanks for pointing out the typo 👍🏼 We will fix it — Michael Rogers (@mickrogers) February 20, 2023

Naast de UAE Tour, zou ook de puntendeling van de Tour of Guangxi, de Chinese rittenkoers die in oktober zal worden verreden, onderhevig zijn aan dezelfde fout. Inmiddels heeft oud-renner Michael Rogers, die al enkele jaren werkzaam is bij de UCI, gereageerd via social media. “Bedankt om ons te wijzen op de fout. We zullen het fixen”, klinkt het.