‘Opvallend: Carlos Rodríguez lijkt toch langer te blijven bij INEOS Grenadiers’

De leegloop bij INEOS Grenadiers lijkt in volle gang, maar er is wellicht ook goed nieuws voor de Britse formatie. De kans is volgens La Gazzetta dello Sport groot dat Carlos Rodríguez, die op weg leek naar Movistar, toch gewoon zijn aflopende contract zal verlengen.

De nog altijd maar 22-jarige Rodríguez heeft zich de laatste twee seizoenen stormachtig weten te ontwikkelen bij INEOS Grenadiers, met een vijfde plaats in de voorbije Tour de France als (voorlopig) hoogtepunt, maar de Spaanse klimmer leek de ploeg aan het einde van dit seizoen te verlaten. Rodríguez zou al langere tijd rond zijn met Movistar, maar dit gaat volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport waarschijnlijk toch niet door.

De doorgaans goed ingevoerde journalist Ciro Scognamiglio schat op X, voorheen Twitter, de kans op een langer verblijf van de beloftevolle ronderenner bij INEOS Grenadiers op tachtig procent. Dit zou een flinke meevaller zijn voor het team, nadat het eerder al afscheid moest nemen van Pavel Sivakov (UAE Emirates), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) Daniel Felipe Martínez (BORA-hansgrohe) en Ben Tulett (Jumbo-Visma).

Goudhaantje Rodríguez brak vorig jaar helemaal door met een zevende plaats in de Vuelta a España, ritwinst in de Ronde van het Baskenland en goede klasseringen in meerdere ritten- en eendagskoersen. Dit jaar viel zijn voorjaar in het water door een sleutelbeenbreuk, maar in de voorbije Tour maakte hij indruk. De Spanjaard won bij zijn Tourdebuut meteen de zware Alpenrit naar Morzine en werd vijfde in de eindstand.