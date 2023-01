Opvallend: Boze Bettiol gooit bidon naar fotograaf, maar jury is coulant

Alberto Bettiol beleefde geen al te beste dag in de Tour Down Under. De Italiaan kreeg in de finale op weg naar Victor Harbor af te rekenen met hevige krampaanvallen. Een fotograaf had dit in de smiezen en wilde dit vervolgens vastleggen, maar dit schoot bij Bettiol duidelijk in het verkeerde keelgat.

De renner van EF Education-EasyPost was in alle staten en gooide als klap op de vuurpijl een bidon naar de fotograaf en zijn motard. Bettiol lijkt echter te ontsnappen aan een serieuze sanctie, aangezien zijn naam vandaag niet voorkomt in het juryrapport.

Bettiol, die als leider begon aan de etappe met aankomst in Victor Habor, verloor uiteindelijk meer dan twee minuten op ritwinnaar Rohan Dennis. Die laatste mag zich ook de nieuwe leider noemen in de Australische wielerronde.

.@AlbertoBettiol o líder até então teve caimbras e ficou pistola#TourDownUnder pic.twitter.com/yORpt5frWh — País do Ciclismo (@opaisdociclismo) January 19, 2023