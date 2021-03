Optimisme over doorgaan Ronde van Overijssel op geplande datum

De organisatie van de Ronde van Overijssel (UCI 1.2) koerst af op zaterdag 1 mei als datum voor de wielerklassieker. “We hebben goede hoop dat we dan een sobere en mooie wielerwedstrijd kunnen houden”, aldus voorzitter Michiel Vincent.

Het parcours van ‘Overijssels Mooiste’ zal volgens de organisatie wel door de provincie moeten gaan. Volgens voorzitter Vincent is dat mogelijk. “We hebben het plan om dit jaar de wedstrijd geheel coronaproof te organiseren uiteraard ook bij onze vrijwilligers en sponsoren neergelegd. Zij staan er gelukkig vierkant achter.”

“Daar komt bij dat als de Ronde van Overijssel gewoon het vertrouwde parcours van 200 kilometer aflegt, dit een stuk minder overlast geeft. Het is lastig om bijvoorbeeld voor een lokale ronde de hele dag ergens de weg af te sluiten.” Ook de KNWU steunt de plannen om op 1 mei de wedstrijd te organiseren.

De Ronde van Overijssel valt onder de categorie topsport en heeft een internationaal deelnemersveld met wielrenners die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio en het WK weg- en baanwielrennen. Naast alle veiligheidsmaatregelen voldoet de wielerwedstrijd hiermee aan de voorwaarden om door te kunnen gaan.

Slag om de arm

De plannen voor deze bijzondere 68ste editie van de koers zijn in een vergevorderd stadium, maar Vincent houdt in coronatijd een slag om de arm. “Wij zijn er straks klaar voor, maar het blijft koffiedik kijken. Niemand weet welke coronamaatregelen er tegen die tijd nodig zijn. Voor ons was het in ieder geval goed om te horen dat de betrokken overheden positief zijn over onze plannen.”

“Zij houden begrijpelijk ook de nodige slagen om de arm. Wij gaan voor een coronaproof editie, zonder publiek bij de start en finish of langs het parcours. Daarom wordt de Ronde live uitgezonden op TV. We concentreren ons echt alleen op de wedstrijd. Uiteindelijk staat bij elke wielerkoers de veiligheid en gezondheid op de eerste plek, en in deze tijd zeker.”

Opvolger van Nils Eekhoff

De wedstrijd, die deel uitmaakt van de Holland Cup, ging vorig jaar niet door vanwege de uitbraak van de coronacrisis. In 2019 ging de zege naar Nils Eekhoff, die namens de beloftenploeg van Team Sunweb Martijn Budding en Piotr Havik wist te vloeren in een sprint. Eekhoff maakte aan het einde van 2019 promotie naar de hoofdmacht van Team Sunweb.