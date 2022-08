Oppermachtige Pauline Ferrand-Prévot pakt vierde WK-titel cross-country

Pauline Ferrand-Prévot is voor de vierde keer in haar loopbaan wereldkampioene cross-country geworden. In Les Gets, in haar thuisland Frankrijk, was de 30-jarige renster verreweg de beste. Vrijdag won ze ook al de WK-titel op de shorttrack.

Ferrand-Prévot trok al in de eerste hard door en dwong iedereen om meteen op de limiet te rijden. Aanvankelijk kon Jolanda Neff de Française nog volgen, maar ook voor de Zwitserse ging het te hard. Daarna werd het een solovoorstelling. Ferrand-Prévot kwam niet meer in de problemen en stelde na een uur en tweeëntwintig minuten haar vierde wereldtitel in deze discipline veilig.

Neff kwam op meer dan anderhalve minuut achterstand als tweede over de finish en moest zich tevreden stellen met de zilveren medaille. De Amerikaanse Haley Batten werd op meer dan twee minuten achterstand derde en mocht de bronzen plak ophalen. Anne Terpstra was op de zesde plaats de beste Nederlandse in de uitslag.

Ferrand-Prévot kwam met haar vierde wereldtitel in de cross-country op gelijke hoogte met Gunn-Rita Dahle; de Noorse was tussen 2002 en 2006 ook viermaal de beste op het WK.