Opnieuw succes voor Lucas Carstensen in Tour of Thailand

Lucas Carstensen heeft, na de openingsetappe met aankomst in Phatthalung, ook de tweede rit van de Tour of Thailand op zijn naam geschreven. De Duitser van de Bike Aid-ploeg was na een etappe van maar liefst 228 kilometer de snelste in de massasprint.

Carstensen versloeg, na een etappe met start en finish in Phatthalung, de Maleisiërs Irwandie Lakasek (Terangganu) en Mohamad Saari Amri Abd Rasim van Team Sapura Cycling. Carstensen blijft uiteraard ook leider in de zesdaagse Tour of Thailand. Deze 2.1-wedstrijd vindt dit jaar vanwege de coronapandemie pas in december plaats.

In totaal gingen 85 renners van start in de Thaise rittenkoers, waaronder drie Nederlanders (Kenny Nijssen, Adne van Engelen en Bart Buijk) en een Belg (Niels Verdijck). Laatstgenoemde kwam vandaag overigens als vijfde over de streep. De Tour of Thailand 2021 duurt nog tot en met maandag 6 december.

Morgen trekken de renners in de derde etappe van Phatthalung naar Trang. De rit is 136,7 kilometer lang en lijkt opnieuw, ondanks drie klimmetjes onderweg, een ideale etappe voor een massasprint.