Opnieuw een podiumplaats voor ABLOC CT in Turkije

De continentale wielerformatie ABLOC CT heeft opnieuw een podiumplaats weten te veroveren in een Turkse wielerkoers. Zaterdag eindigde Meindert Weulink als tweede in de Grand Prix Velo Alanya (1.2), zondag reed Joren Bloem naar een derde plek in de Grand Prix Justiniano Race.

De renners van ABLOC CT – Bloem, Mel van der Veekens, Luke Verburg, Stijn Appel en Tomáš Kopecký, maakten zondag hun opwachting in de Grand Prix Justiniano Race, een 1.2-koers op de UCI-kalender. Over een afstand van net iets meer dan 156 kilometer werden de vlakkere wegen opgezocht in de omgeving van startplaats Okurcalar en finishstad Antalya.

Een (massa)sprint stond dan ook in de sterren geschreven en dat was ook de uitkomst na ruim drie uur koers. De rappe Bloem kreeg het vertrouwen van de ploegleiding van ABLOC CT en wist zich ook uitstekend te plaatsen in de sprint. De 22-jarige Nederlander moest aan de finish alleen zijn meerdere erkennen in Yauheni Karaliok uit Wit-Rusland en de Maleisiër Mohd Harrif Saleh.

Ook Verburg (twaalfde), Tomáš Kopecký (49ste), Appel (129ste) en Van der Veekens (153ste) wisten de finish te bereiken in Antalya. Voor nummer drie Bloem was het overigens pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen.